Рассказ в пяти строчках "друзья познаются в беде"

Порой друзья познаются в беде. Хоть иногда мы с ними и ссоримся, но всё равно они всегда могут помочь при надобности. Понятие друг-это тот человек который может выслушить, понять, помочь и посоветовать. В нашей жизни некоторые люди не совсем ценят своих приятелей, друзей, товарищй. Они не понимают что одним словом можно обидить близкого тебе человека на вечно. Но мир не без добрых людей, некоторый ценят приятелей, звонят им по-просту. Мне кажеться что друг по-настоящему познаётся в беде, если это хороший и преданный тебе человек, то он всегда придёт к тебе на помощь.