Рассказ "Ванька"А.П.ЧЕХОВ. Каков же Ванька?Есть ли в нем душевная отзывчивость и ум??ние чувствовать красоту?Он чувствительный мальчик? Пожалуйста помогите,мне по этим вопросам сочинение задали писать!
Литература
Рассказ "Ванька"А.П.ЧЕХОВ. Каков же Ванька?Есть ли в нем душевная отзывчивость и ум??ние чувствовать красоту?Он чувствительный мальчик? Пожалуйста помогите,мне по этим вопросам сочинение задали писать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да , он умейт чувствовать красоту. он чувствительный, у него естт разные чувства и эмоции. ванька не злой и чувствительный. у нас такие же вопросы были
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