Рассказ земледельца как у него прошел день

Гость: Гость:

Все зависит от времени года.А в России ор погодных условий.Летний день-год кормит.Встать с петухами и в поле.Труд земледельца не легок.Поэтому-хлеб всему голова.А сколько урожая остается в поле если идут дож ди и нет возможности вести уборку.Слава земледельцу за его труд!