Рассказ земледельца как у него прошел день
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Рассказ земледельца как у него прошел день
Ответ(ы):
Гость:
Все зависит от времени года.А в России ор погодных условий.Летний день-год кормит.Встать с петухами и в поле.Труд земледельца не легок.Поэтому-хлеб всему голова.А сколько урожая остается в поле если идут дож ди и нет возможности вести уборку.Слава земледельцу за его труд!
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