Рассказать о причинах сцепленного наследования признаков. Нужен развернутый отв??т, 5+ предложений. = 50 баллов.
Биология
Рассказать о причинах сцепленного наследования признаков. Нужен развернутый отв??т, 5+ предложений. = 50 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число групп сцепления соответствует числу пар хромосом. У любого организма число генов во много раз превосходит число хромосом. Поэтому сотни и тысячи генов, локализованных в одной хромосоме, наследуются совместно, сцепленно, образуя группы сцепления.Явление сцепленного наследования генов, локализованных в одной хромосоме, получило название закона Моргана.
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