Рассказать о том, что однажды произошло между ивой и рекой или между птицами, кото??ые приютились на иве, и обитателями речки

Гость: Гость:

пришла весна.пробудилась вся природа от зимней стужи. проснулась и ивушка от спячки.распустила свои зелёные косы-веточки и загрустила. некогда в этом месте журчала ,бежала по каменистому дну речка-говорунья. а, сейчас-тишина. высохла речка, ушла рыбёшка, отмерли водоросли.высохла речка и всё живое куда-то ушло. и стоит одинокая ива горюет, ждёт чуда,когда оживёт река,всё вокруг зазеленеет,зацветёт,вернётся жизнь.