Рассказать о том, что однажды произошло между ивой и рекой или между птицами, кото??ые приютились на иве, и обитателями речки
Литература
Рассказать о том, что однажды произошло между ивой и рекой или между птицами, кото??ые приютились на иве, и обитателями речки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пришла весна.пробудилась вся природа от зимней стужи. проснулась и ивушка от спячки.распустила свои зелёные косы-веточки и загрустила. некогда в этом месте журчала ,бежала по каменистому дну речка-говорунья. а, сейчас-тишина. высохла речка, ушла рыбёшка, отмерли водоросли.высохла речка и всё живое куда-то ушло. и стоит одинокая ива горюет, ждёт чуда,когда оживёт река,всё вокруг зазеленеет,зацветёт,вернётся жизнь.
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