Рассказать о судьбе Владимира и Маши Троекуровой

Гость: Гость:

Владимир Дубровс игрок в карты не ценящих деньги и вдруг ему звонят и говорят что отец его болен он едет в Кистенёвеу к отцу но когда приезжает Троекуров чтобы помириться с Дубровский старшим тот видя его в окно умирает после приезжают судейские и отбирают Кистенёвку Дубровский младший сжигает имение отца вместе с судейские после этого ему больше ничего не остается как стать разбойником . Мне кажется хватит.