Рассказать о судьбе Владимира и Маши Троекуровой
Разное
Рассказать о судьбе Владимира и Маши Троекуровой
Ответ(ы):
Гость:
Владимир Дубровс игрок в карты не ценящих деньги и вдруг ему звонят и говорят что отец его болен он едет в Кистенёвеу к отцу но когда приезжает Троекуров чтобы помириться с Дубровский старшим тот видя его в окно умирает после приезжают судейские и отбирают Кистенёвку Дубровский младший сжигает имение отца вместе с судейские после этого ему больше ничего не остается как стать разбойником . Мне кажется хватит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Два угла треугольника относятся как 5:9,а третий угол на 10гр. меньше меньшего из этих углов. Найдите наименьший угол треугольника
Разное
Разное
На отрезке AB отмечены точки М и N, каждая из которых делит отрезок АВ в отношении 2 : 3. Найдите длину отрезка АВ, если МN=4 см
Разное