Рассказать по каким основным признаком распределяются слова по частями речи

Все слова в части речи делятся на 2 группы: самостоятельные и служебные. Самостоятельные: существительное , глагол, прилагательные, наречия, числительные, местоимения служебные: предлоги, союзы, частицы и междометия. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ обозначают ПРЕДМЕТ глагол-действие прилагательные-признак числительные -- количество и порядок при счёте наречия - как? где? куда? откуда? почему? зачем? местоименя не называют предмет, а УКАЗЫВАЮТ только на него. СЛУЖЕБНЫЕ--для связи слов и для образования новых слов.