Рассказать про ткани, какие они бывают и про каждую из них, люди плиз помогите завтра зачет по биологии

1. Образовательная ткань. Из неё образуются все остальные виды ткани. 2. Основная ткань. Учавствует в фотосинтезе(т.к в ней содержаться хлоропласты), запасает вещества, учавствует в газообмене, способствует удержанию влаги(алоэ, агава, кактус) 3.Покровная ткань. Защищает от повреждений, состоит из эпидермы (находятся устьица) дермы, корки. 4. Выделительная. Изолируют продукты обмена в окружающую среду. 5. Проводящие ткани (древесина содержит сосуды(из мёртвых клеток восходящий поток) луб содержит ситовидные трубки(из живых клеток)низходящий поток. 6. Механические ткани обеспечивают прочность.