Расскажи историю анисьи и тимоши от лица тимоши. Из рассказа Александра Платонова разноцветная бабочка 3 класс

Литература
Расскажи историю анисьи и тимоши от лица тимоши. Из рассказа Александра Платонова разноцветная бабочка 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я был ещё ребёнком. У меня была мама Анисья. Я очень любил бабочек и мог целыми днями за ними гоняться и ловить их. Однажды я не послушался маму и побежал за бабочкой. Я за ней гонялся и упал в ущелье. Мама за меня очень волновалась и поставила на уши всех соседей. Я находился в ущелье, забраться на верх я не мог и я начал пробивать проход в скале. У меня была единственная цель - увидеть снова мою маму. Каждый день я вставал и делал проход в той самой скале. Мама тем временем меня ждала. Начал я этот проход ещё ребёнком а закончил уже дедушкой.
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