Расскажи о какой- нибудь книге по плану:1 кто автор книги и как она называется ? 2 о чем эта книга? 3 что в ней тебе больше всего понравилось?

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Расскажи о какой- нибудь книге по плану:1 кто автор книги и как она называется ? 2 о чем эта книга? 3 что в ней тебе больше всего понравилось?

Автор: Гость