Расскажи по какому правду работает вычислительна машина,если она вычисляет значение числового выражения #+(13-5) после того,как в нее поступает число.2)Поработай за эту машину и запиши,какое число будет на выходе,если на вход п...
Математика
Расскажи по какому правду работает вычислительна машина,если она вычисляет значение числового выражения #+(13-5) после того,как в нее поступает число.2)Поработай за эту машину и запиши,какое число будет на выходе,если на вход подать число 2;7;10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вычислительная машина работает так: поступает число, к нему прибавляется разность чисел 13 и 5. 2) #+(13-5)=2+(13-5)=2+8=10 #+(13-5)=7+(13-5)=7+8=15 #+(13-5)=2+(13-5)=10+8=18
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