Расскажи по какому правду работает вычислительна машина,если она вычисляет значение числового выражения #+(13-5) после того,как в нее поступает число.2)Поработай за эту машину и запиши,какое число будет на выходе,если на вход п...

Математика

Расскажи по какому правду работает вычислительна машина,если она вычисляет значение числового выражения #+(13-5) после того,как в нее поступает число.2)Поработай за эту машину и запиши,какое число будет на выходе,если на вход подать число 2;7;10

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