Расскажите, как "устроено" слово. Что общего можно найти в "устройстве" слова и "не простого" орешка из известной вам сказки? Запишите строки по
Русский язык
Расскажите, как "устроено" слово. Что общего можно найти в "устройстве" слова и "не простого" орешка из известной вам сказки? Запишите строки по
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее то что у слова "скорлупка золотая " а если вдуматься в смысл слова то и у них и "ядра чистый изумруд"
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