Расскажите о букве Г, какой у неё характер (мягкий, веселый, настойчивый, упорный) ; как этот характер может проявляться в поступках (кричит, командует,

Русский язык
Расскажите о букве Г, какой у неё характер (мягкий, веселый, настойчивый, упорный) ; как этот характер может проявляться в поступках (кричит, командует,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нее упорный характер и она иногда кричит ,а иногда командует думай дальше сам или сама
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