Расскажите о детских годах Александра Блока проведенного в шахматове что окружал будущего поэта В какой атмосфере он рос

Гость: Гость:

Родился Александр Александрович Блок в 1880 году 16 ноября по старому стилю. По происхождению, семейным и родственным связям, дружеским отношениям поэт, сам называвший себя в третьем лице "торжеством свободы", принадлежал к кругу старой русской интеллигенции, из поколения в поколения свято служившей науке и литературе. Все его ближайшие родичи были либо учеными, либо литераторами: отец - профессором-юристом и философом, дед профессором-ботаником, бабка, мать, две тетки двоюродная бабка писательницами и переводчицами. И женат он был на дочери великого ученого Д. И. Менделеева, творца Периодической системы элементов. И как замечательно, что родился Александр Александрович Блок в стенах Петербургского университета, в так называемом "ректорском доме" (дед его, А. Н. Бекетов, был в это время ректором) , а будущего поэта на руки приняла прабабка, лично знавшая еще друзей Пушкина... Родители Блока разошлись сразу после его рождения. Рос и воспитывался он в семье деда (А. Н. Бекетов) , в обстановке хорошо обустроенного петербургского барского дома и в "благоуханной глуши" маленькой подмосковной усадьбы Шахматово, где семья неизменно проводила летние месяцы. Но главное, что сформировало личность и характер поэта, была атмосфера стародавних культурных традиций и преданий бекетовского дома. Тургенев, Достоевский, Салтыков-Щедрин и другие прославленные представители русской литературы были здесь не только знаменитыми и почитаемыми писателями, но и просто добрыми знакомыми. Здесь еще помнили Гоголя и дружески переписывались с Чеховым. Вообще литература играла очень большую роль в обиходе бекетовской семьи. Все здесь, начиная с деда-ботаника, писали и переводили в стихах и прозе. Естественно, что и Сашура (так звали Блока в семье) начал сочинять чуть ли не с пяти лет. А немного позже он уже "издавал" рукописный журнал, потом, лет с шестнадцати, стал писать всерьез, но еще долго не показывал своих писаний никому, кроме матери. Она на всю жизнь осталась самым близким ему человеком, и он часто повторял: "Мы с мамой - почти одно и то же". В 1889 году мать Блока вторично вышла замуж - за гвардейского офицера. Девятилетний Блок поселился с матерью и отчимом в Гренадрских казармах, расположенных на окраине Петербурга, на берегу Большой Невки. Здесь его окружил своеобразный пейзаж, отразившийся в ранних его стихах: река, по которой проплывали пароходы, баржи и лодки, тенистый Ботанический сад, частокол дымящих фабричных труб на другом берегу реки. Тогда же Блока отдали в гимназию. Потом он рассказывал, как "первый раз в жизни из уютной и тихой семьи" попал в "толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков". Сам он был мальчиком тихим, молчаливым, росшим одиноко среди обожавших его женщин - матери, теток, бабки. С гимназической средой он так и не сросся до конца учения. Вообще, как он сам говорил "жизненных впечатлений" у него не было очень долго. Семья старательно оберегала его от соприкосновения с грубой жизнью.