Расскажите о строении кожи. как вы думаете, везде ли толщина кожи одинакова? если нет, то почему? Объясните свою точку зрения.

Биология
Расскажите о строении кожи. как вы думаете, везде ли толщина кожи одинакова? если нет, то почему? Объясните свою точку зрения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кожа защищает нас от механических повреждений, а так же через нее удаляются вредные вещества и вода, Толщина кожи может быть разной в зависимости от движений, професии и поведения человека
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