Расскажите об экономических проблемах с которыми сталкивались рабочие и крестиа??е италии. какими спосабами они пытались решить эти проблемы

История
Расскажите об экономических проблемах с которыми сталкивались рабочие и крестиа??е италии. какими спосабами они пытались решить эти проблемы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ. Постоянно шёл процесс обезземеливания крестьян (на севере они становились батраками, на юге – арендаторами). Рабочие трудились в сложных условиях по 12-13 часов в сутки, на Сицилии, в серных рудниках, лишённых механизации, плохо вентилируемых, надрывались от непосильного труда женщины и подростки. Также пролетариат постоянно сталкивался с угрозой безработицы. Ответом на такие условия жизни стала массовая эмиграция. Оставшиеся в стране трудящиеся устраивали массовые протесты, вплоть до бунтов со строительством баррикад. Ширится революционное движение, например, короля Умберто I застрелил анархист.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Выписать цитаты к главным героям евгения онегина
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ!!!!! Я НЕ СИЛЬНА В АНГЛИЙСКОМ И ПО ЭТОМУ МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!! КТО РАЗБИРАЕТС?? ПОМОГИТЕ!!!!! ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Ответить
Математика
пожалуйста сделайте кто сможет . плиз
Ответить
Физика
Камень массой 100 г бросили с земли вертикально вверх со скоростью 15 м/с. Найдите ра??оту силы тяжести,действующей на камень,при подъёме камня до ...
Ответить
Физика
Золотой брусок имеет размеры : Длина 5 см, Ширина 3 см, высота 1 см Определите его массу А) 3,41кг Б) 341г В) 0,29кг Г) 29г
Ответить