Расскажите об экономических проблемах с которыми сталкивались рабочие и крестиа??е италии. какими спосабами они пытались решить эти проблемы
История
Расскажите об экономических проблемах с которыми сталкивались рабочие и крестиа??е италии. какими спосабами они пытались решить эти проблемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ. Постоянно шёл процесс обезземеливания крестьян (на севере они становились батраками, на юге – арендаторами). Рабочие трудились в сложных условиях по 12-13 часов в сутки, на Сицилии, в серных рудниках, лишённых механизации, плохо вентилируемых, надрывались от непосильного труда женщины и подростки. Также пролетариат постоянно сталкивался с угрозой безработицы. Ответом на такие условия жизни стала массовая эмиграция. Оставшиеся в стране трудящиеся устраивали массовые протесты, вплоть до бунтов со строительством баррикад. Ширится революционное движение, например, короля Умберто I застрелил анархист.
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