Расскажите про гласность литературы при Горбачеве. Что было разрешено, какие писатели и поэты были известны?
История
Расскажите про гласность литературы при Горбачеве. Что было разрешено, какие писатели и поэты были известны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то время русская литература всегда активно занималась социально-политической проблематикой.Писатель А. Проханов.Так же в то время была "Религиозная война" в советской прессе (Горбачов был атеистом , хоть и крещен в православии при рождении)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Литература
Українська література
Суть людського життя ( за повістю-казкою Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських") План I. Повість "Русалонька із 7...