Расскрыть скобки и привести подобные слагаемые х+5-2(4-х)-х-4 4(х+4)-5(2-х)-(5+4)х-3 3(х+4)-3(5-х)-х-3 4(х+3)-(2-х)-(1+4)х-2 3(х+5)-4(5-х)-(4+3)х-1 3(х+2)-4(1-х)-х-4 4(х+2)-4(2-х)-(4+4)х-3 5(х+3)-3(1-х)-х-3 2(х+4)-4(2-...
Математика
Расскрыть скобки и привести подобные слагаемые х+5-2(4-х)-х-4 4(х+4)-5(2-х)-(5+4)х-3 3(х+4)-3(5-х)-х-3 4(х+3)-(2-х)-(1+4)х-2 3(х+5)-4(5-х)-(4+3)х-1 3(х+2)-4(1-х)-х-4 4(х+2)-4(2-х)-(4+4)х-3 5(х+3)-3(1-х)-х-3 2(х+4)-4(2-х)-(4+2)х-1 4(х+1)-(5-х)-х-3
Ответ(ы) на вопрос:
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Х+5-2(4-х)-х-4 4(х+4)-5(2-х)-(5+4)х-3 3(х+4)-3(5-х)-х-3=3x+12-15+3x=6x-3=3(2x-1) 4(х+3)-(2-х)-(1+4)х-2=4x+12-2=5x-5=5(x-1) 3(х+5)-4(5-х)-(4+3)х-1=3x+15-20+4x-4x-3x-1=-6 3(х+2)-4(1-х)-х-4=3x+6-4+4x-x-4=6x-2=2(3x-1) 4(х+2)-4(2-х)-(4+4)х-3=4x+8-8+4x-4x-4x-3=-3 5(х+3)-3(1-х)-х-3=5x+15-3+3x-x-3=7x+9 2(х+4)-4(2-х)-(4+2)х-1=2x+8-8+4x-4x-2x-1=-1 4(х+1)-(5-х)-х-3=4x+4-5+x-x-3=4x-4=4(x-1)
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Математика