Рассмотри краткое условие задачи.Велосипедист ехал 5ч, по 18км за час.Пешеход шёл 6ч, по 4км за час.Придумай и запиши вопрос так,чтобы задача решалась позаданной схеме.

Вопрос: На сколько км больше проедет велосипедист за 5 часов, чем пешеход пройдёт за 6 часов? Решение: 1) 18•5=90(км)-проедет велосипедист за 5 ч. 2) 6•4=24(км)-пройдёт пешеход за 4 ч. 3) 90-24=66(км)