Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил
Окружающий мир
Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил
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Гость:
А где картинка?????????
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