Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил

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Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил

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