Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил

Окружающий мир
Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где картинка?????????
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинение на тем: моя школа. пожалуйста помогите.
Ответить
Окружающий мир
Помогите подобрать несколько растений к трем видам почв: Глинисто - каменистая п??чва пустыни Чернозём степи Дерново-позолотистая почва леса:...
Ответить
Другие предметы
Срочно! помогите перевести казахский!
Ответить
Русский язык
Коринка это словарь ожегова
Ответить
Русский язык
Слово поробуй! оно повествательное или побудительное?
Ответить