Рассмотри рисунок .назови слова названия нарисованных предметов.Составь небольш??й рассказ ,используя в нем эти слова.лыжи и санки

Русский язык
Рассмотри рисунок .назови слова названия нарисованных предметов.Составь небольш??й рассказ ,используя в нем эти слова.лыжи и санки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где собственно рисунок?
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