Рассмотри рисунок .назови слова названия нарисованных предметов.Составь небольш??й рассказ ,используя в нем эти слова.лыжи и санки

Русский язык

Рассмотри рисунок .назови слова названия нарисованных предметов.Составь небольш??й рассказ ,используя в нем эти слова.лыжи и санки

Автор: Гость