Рассмотри запись и объясни, как выполнили вычитание например 40-3=(30+10)-3=30+(10-3)=30+7=37. в??чесли значения разностей, используя пример. 70-3. 60-2. 70-8. 40-7. 50-6.
Математика
Рассмотри запись и объясни, как выполнили вычитание например 40-3=(30+10)-3=30+(10-3)=30+7=37. в??чесли значения разностей, используя пример. 70-3. 60-2. 70-8. 40-7. 50-6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-3=(60+10)-3=60+(10-3)=60+7=67 60-2=(50+10)-2=50+(10-2)=50+8=58 70-8=(60+10)-8=60+(10-8)=60+2=62 50-6=(40+10)-6=40+(10-6)=40+4=44
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