Рассмотрите голову лягушку,обратите внимание на её форму,размеры;рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположения,имеют ли глаза веки,какое значение имеют эти органы в жизни лягушки.

Биология

Рассмотрите голову лягушку,обратите внимание на её форму,размеры;рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположения,имеют ли глаза веки,какое значение имеют эти органы в жизни лягушки.

Автор: Гость