Рассмотрите голову лягушку,обратите внимание на её форму,размеры;рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположения,имеют ли глаза веки,какое значение имеют эти органы в жизни лягушки.
Биология
Рассмотрите голову лягушку,обратите внимание на её форму,размеры;рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположения,имеют ли глаза веки,какое значение имеют эти органы в жизни лягушки.
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