Рассмотрите голову майского жука.Найдите усики- органы осязания и обоняния,глаза- органы зрения,ротовые органы,служащие для захвата пищи.

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Усики- органы чувств первую очередь осязание и химическое восприятие. Кроме того в основании усиков многих насекомых расположен особый орган,способный воспринять поток воздуха или сотрясения поверхности так же есть ротовой аппарат,щюпики. голова состоит из пары сложных глаз между которыми может находится от одного до трех глазков.