Рассмотрите картину Г. Нисского «Февраль.Подмосковье». Назовите существительные , которые потребовались бы вам для её описания .Запишите 4-5 распространённых предложения по этой картине .

Русский язык
Рассмотрите картину Г. Нисского «Февраль.Подмосковье». Назовите существительные , которые потребовались бы вам для её описания .Запишите 4-5 распространённых предложения по этой картине .
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Гость:
Какой класс? надо типо сочинение
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