Рассмотрите картину К. В. Лебедева "Князь Игорь собирает дань с древлян", выполните задания и ответьте на вопросы. 1. Покажите на картине князя и его дружинников и назовите характерные черты, по которым вы их определили 2. ...

История
Рассмотрите картину К. В. Лебедева "Князь Игорь собирает дань с древлян", выполните задания и ответьте на вопросы. 1. Покажите на картине князя и его дружинников и назовите характерные черты, по которым вы их определили 2. Почему действие происходит недалеко от реки? 3. Используя картину, укажите две задачи, которые решал князь во время полюдья. 4. Что на картине говорит о господстве натурального хозяйства? 5. Как князь распоряжался собранной данью? 6. Какое важное событие в истории Киевской Руси, произошедшее в 945 г., связано с полюдьем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ( не знаю ) 2. полюдие - объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани 3. потому что когда корабли плыли они теряли дани и их вымыло на берег 4. 1) сбор дани 2) объезд своих владений 5.они ведь торгуются, значит торг 6. В 945 г. умер Князь Игорь
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