Рассмотрите невооруженным глазом плесневые грибы ,выращенные на разных субстрат??х.Опишите их внешний вид

Биология
Рассмотрите невооруженным глазом плесневые грибы ,выращенные на разных субстрат??х.Опишите их внешний вид
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плесень вобще похоже на вату и это - мукор но у меня выросла бледно зелёная это- триходерма
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