Рассмотрите рисунки по сюжету датского художника Х.Бидструпа на стр.102. О каком случае рассказывают эти рисунки? С чего все началось ?Как развивались события ?На какой картине изображен самый острый момент в развити...
Рассмотрите рисунки по сюжету датского художника Х.Бидструпа на стр.102. О каком случае рассказывают эти рисунки? С чего все началось ?Как развивались события ?На какой картине изображен самый острый момент в развитии действия? Чем все закончилось?
Ответ(ы):
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