Рассмотрите таблицу. Слова какого столбца можно употребить как простые глагольные сказуемые? В каком столбце даны слова, которые могут быть употреблены в качестве составного глагольного сказуемого? Придумайте и запишите три пр...

Русский язык
Рассмотрите таблицу. Слова какого столбца можно употребить как простые глагольные сказуемые? В каком столбце даны слова, которые могут быть употреблены в качестве составного глагольного сказуемого? Придумайте и запишите три предложения с простыми глагольным сказуемым и три предложения с составным глагольным сказуемым, используя слова и словосочетания из таблицы. Таблица 1 Уехал Работает Будет скучать Пусть успокоится Таблица 2 Может уехать Закончил работать Продолжал скучать Начал успокаиваться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 табл.-  прост глаг. 2 табл. - сост. глаг 1) Мальчик уехал жить отдельно от родителей. Его сын работает в магазине игрушек. Он уехал и будет скучать по родителям  2)  Девочка может уехать в другую страну Наконец, он закончил работать над проектом  После ссоры он начал успокаиваться
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