Рассмотрите таблицу. Слова какого столбца можно употребить как простые глагольные сказуемые? В каком столбце даны слова, которые могут быть употреблены в качестве составного глагольного сказуемого? Придумайте и запишите три пр...
Русский язык
Рассмотрите таблицу. Слова какого столбца можно употребить как простые глагольные сказуемые? В каком столбце даны слова, которые могут быть употреблены в качестве составного глагольного сказуемого? Придумайте и запишите три предложения с простыми глагольным сказуемым и три предложения с составным глагольным сказуемым, используя слова и словосочетания из таблицы. Таблица 1 Уехал Работает Будет скучать Пусть успокоится Таблица 2 Может уехать Закончил работать Продолжал скучать Начал успокаиваться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 табл.- прост глаг. 2 табл. - сост. глаг 1) Мальчик уехал жить отдельно от родителей. Его сын работает в магазине игрушек. Он уехал и будет скучать по родителям 2) Девочка может уехать в другую страну Наконец, он закончил работать над проектом После ссоры он начал успокаиваться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Русский язык