Рассмотрите таблицу. Слова какого столбца можно употребить как простые глагольные сказуемые? В каком столбце даны слова, которые могут быть употреблены в качестве составного глагольного сказуемого? Придумайте и запишите три пр...

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Рассмотрите таблицу. Слова какого столбца можно употребить как простые глагольные сказуемые? В каком столбце даны слова, которые могут быть употреблены в качестве составного глагольного сказуемого? Придумайте и запишите три предложения с простыми глагольным сказуемым и три предложения с составным глагольным сказуемым, используя слова и словосочетания из таблицы. Таблица 1 Уехал Работает Будет скучать Пусть успокоится Таблица 2 Может уехать Закончил работать Продолжал скучать Начал успокаиваться

Автор: Гость