Рассмотрите в "Картинной галерее"учебника репродукцию картины Алексея Кондратьевича Саврасова "Грачи прилетели" Рассмотрите в amp;quot;Картинной галерееamp;quot;учебника репродукцию картины Алексея Кондратьевича Савра...

С начала 70-х годов ХIX века Саврасов постоянно совершает поездки в провинцию. С Поволжьем было связано создание картины «Грачи прилетели», Это был трудный период в жизни Саврасова: в феврале умерла его новорожденная дочь и тяжело заболела жена. И все-таки весной он выбирается на «врачующий простор» природы. В 1871 году Саврасов приехал в Кострому. Глубокий снег еще лежал на всех улицах и толстым слоем ровнял овраги. Разыскав на базаре знакомого мужика, он поудобнее примостился на санках и поскакал в деревню навстречу весне, навстречу природе. Художник снял комнатку в мезонине большого деревенского дома. Но первые дни, даже недели, работа не клеилась. Стоял у окошка, смотрел на убогие избы, на ветхую каменную церквушку, на хмурое небо да узловатые голые березы с черными прошлогодними гнездами. Ничто не трогало в этом пейзаже сердца художника. Надевал сапоги, долго шел по дороге, присматривался, прислушивался, а весна все не приходила. Но весна пришла, как приходит всегда, неожиданно, сразу. Однажды утром разбудили художника неугомонные птичьи крики. Он глянул в окошко и рассмеялся: за окном голубое небо. Наскоро накинув халат, Саврасов настежь распахнул створки окна. Робкий луч солнца проложил по снегам голубые тени, снег стал рыхлым, пористым, словно вата, маленькими зеркальцами заблестели первые лужицы. Но главное — птицы! С ликующим, пронзительным криком, стаями и в одиночку, они кружились в прозрачном весеннем воздухе, и унылые черные гнёзда ожили: вокруг них хлопочут уже, кричат и радуются прилетевшие из-за моря долгожданные гости. Саврасов ждал и нашел подходящий момент, когда в природе вдруг все начало меняться. Теперь он мог показать природу в движении. «Грачи прилетели» — так назвал художник свою картину, В ней он выразил все, что томило его, чего ожидал с таким нетерпением: первое дуновение весны. «Грачи прилетели», по мнению многих искусствоведов и критиков, является лучшим пейзажем Саврасова. Его считают своего рода живописным символом России. «Грачи прилетели» — это лирический пейзаж, поэтический образ весенней природы, волнующий зрителя.