Рассмотрите в картиной галерее учебника репродукцию картины И.ИЛевитана Золотая

Иссак Ильич Левитан-русский художник. В основном он писал пейзажи,но в его работах есть и автопортреты. У художника очень красивая картина "Золотая осень". На ней изображён осенний день. День очень яркий,красочный. Картина так и брыжет яркими красками. золотая осень в самом разгаре. Берёзовая роща стоит в золотом наряде. Все деревья одеты в нарядные осенние платья. В лесной теши изображена спокойная река,такое ощущение,что она замёрзла под осенним солнцем. Спокойная,гладкая,тихая. Когда я смотрю на картину,то удивляюсь великолепию природы и начинаю любить свою Родину ещё больше!