Рассотояния между домами мальчика и девочки 225м .Они вышли одновременно каждый из своего дома и пошли в противоположных направлениях .Девочка идет со скоростью 66м мин,а мальчик 83м мин .Какое расстояние будет между мальчиком ...

Математика

Рассотояния между домами мальчика и девочки 225м .Они вышли одновременно каждый из своего дома и пошли в противоположных направлениях .Девочка идет со скоростью 66м мин,а мальчик 83м мин .Какое расстояние будет между мальчиком и девочкой через 15 минут?

Автор: Гость