Рассотояния между домами мальчика и девочки 225м .Они вышли одновременно каждый из своего дома и пошли в противоположных направлениях .Девочка идет со скоростью 66м мин,а мальчик 83м мин .Какое расстояние будет между мальчиком ...
Математика
Рассотояния между домами мальчика и девочки 225м .Они вышли одновременно каждый из своего дома и пошли в противоположных направлениях .Девочка идет со скоростью 66м мин,а мальчик 83м мин .Какое расстояние будет между мальчиком и девочкой через 15 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66*15=990 метров прошла девочка83*15=1245 метров прошел мальчик990+1245=2235 метров
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