Расставь числа от 10 до 20 в кружки так,чтобы стрелка всегда была направлена от круж??а с большим числом к кружку с меньшим
Математика
Расставь числа от 10 до 20 в кружки так,чтобы стрелка всегда была направлена от круж??а с большим числом к кружку с меньшим
Ответ(ы):
Гость:
1)Первый рисунок по середине 20, с верху 19, под ним 18 и под 18 можно 17 2) Второй рисунок по середине 19 к нему 20 от него 17 и 16, от 20 пойдет 18, от 18 пойдет 17 которая отходит от 19
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