Расставь скобки так , чтобы равенства стали верными. 60+40-16 : 4=66 96-12.6:3=8 63:9+54=1 75-15 : 5+ 10=22 24:56-8.4=1 64:64-8.4=2 . - умножить :- разделить

Математика
Расставь скобки так , чтобы равенства стали верными. 60+40-16 : 4=66 96-12.6:3=8 63:9+54=1 75-15 : 5+ 10=22 24:56-8.4=1 64:64-8.4=2 . - умножить :- разделить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+40-(16:4)=66  96-(126:3)=8 (63:9)+54=1 Остальные не поняла
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