Расставь скобки в выражениях так что бы записи стали верными.400÷8+2×10-5=395 и 515. 10×20-6×3+10=172 и 430
Математика
Расставь скобки в выражениях так что бы записи стали верными.400÷8+2×10-5=395 и 515. 10×20-6×3+10=172 и 430
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (400:(8+2)*10)-5=395 2.(400:8)+(2*5)-5=515 3.(10*20)-(6*3+10)=172 4. 10(20-6)3+10=430
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