Расставь скобки в выражениях так что бы записи стали верными.400÷8+2×10-5=395 и 515. 10×20-6×3+10=172 и 430

Математика

Расставь скобки в выражениях так что бы записи стали верными.400÷8+2×10-5=395 и 515. 10×20-6×3+10=172 и 430

Автор: Гость