Расставь события по порядку. 1] начало использования огня. 2] появление первых наск??льных рисунков. 3] появление первых орудий труда. 4] период жизни Отци. 5] начало земледелия и скотоводства. 6] заселение Европы неандертальца...
История
Расставь события по порядку. 1] начало использования огня. 2] появление первых наск??льных рисунков. 3] появление первых орудий труда. 4] период жизни Отци. 5] начало земледелия и скотоводства. 6] заселение Европы неандертальцами. 7] период жизни Люси. 8] разделение предков шимпанзе и человека на два отдельных вида. 9] заселение Европы соврем.людьми.
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