Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;

Математика

Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;

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