Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;
Математика
Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;
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А)1-2-3+4=0 @%%@%@%@%%@%%@%@%@
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Математика
Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;
Математика
Расставь знаки действий и скобки так чтобы получились заданные числа а)1?2?3?4=0; б) 1?2?3?4=5; в) 1?2?3?4=28; г) 1?2?3?4=36;