Расставь знаки препинания. Подчеркни причастные обороты. 1.Лес растущий вдоль реки радовал наш взор. 2.растущие на даче кустарники порадовали хорошим урожаем ягод. 3.я посмотрел в окно открытое настежь. Если можно сфоткайт...

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Расставь знаки препинания. Подчеркни причастные обороты. 1.Лес растущий вдоль реки радовал наш взор. 2.растущие на даче кустарники порадовали хорошим урожаем ягод. 3.я посмотрел в окно открытое настежь. Если можно сфоткайте это на листочке, так намного удобнее, спасибо за помощь..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лес, растущ. вдоль реки, радовал...Растущие на даче кустарники порадовали...Я посм. в окно, открытое настежь.
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Расставь знаки препинания. Подчеркни причастные обороты. 1.Лес растущий вдоль реки радовал наш взор. 2.растущие на даче кустарники порадовали ...
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