Расставь знаки препинания в предложении. Белка бойко лазит по деревьям какая она ??овкая на ушах у белки кисточки хвост длинный и пушистый зачем он ей

Русский язык
Расставь знаки препинания в предложении. Белка бойко лазит по деревьям какая она ??овкая на ушах у белки кисточки хвост длинный и пушистый зачем он ей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка бойко лазит по деревьям. Какая она ловкая! На ушах у белки кисточки, хвост длинный и пушистый. Зачем он ей? Белка прикрывается хвостом от холода, он служит ей рулём при прыжках.
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