. Расставить коэффициенты методом электронного баланса, в предложенных реакциях. а) HNO3(конц.) + Cu à Cu(NO3)2 + NO2 + H2O; б) HNO3(разб.) + Al à Al(NO3)3 + N2O + H2O. в) NaNO2 + NH4Cl à NaCl + N2 + H2O г) HgS+HNO3+HClàHgCl2+S...

Химия

. Расставить коэффициенты методом электронного баланса, в предложенных реакциях. а) HNO3(конц.) + Cu à Cu(NO3)2 + NO2 + H2O; б) HNO3(разб.) + Al à Al(NO3)3 + N2O + H2O. в) NaNO2 + NH4Cl à NaCl + N2 + H2O г) HgS+HNO3+HClàHgCl2+S+NO+H2O д)KClO3àKCl+O2

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