Расставить удвоения в словах: форзац, жалюзи, маркетинг, ломать, стояло, торты, нов??рожденный, эксперт, фетиш. феномен, а также указать варианты ( с пометками устаревшее, просторечное, грубо неправильное и прочее)
Русский язык
Расставить удвоения в словах: форзац, жалюзи, маркетинг, ломать, стояло, торты, нов??рожденный, эксперт, фетиш. феномен, а также указать варианты ( с пометками устаревшее, просторечное, грубо неправильное и прочее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ФОрзац, жАлюзи, маркЕтинг, ломАть, стоЯло, тОрты, новорОжденный, экспЕрт, фЕтиш, фенОмен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На базу за три дні привезли 3840 кг моркви. Другого дня привезли у 3 рази більше моркви, ніж першого, а третього на 560 кг менше ніж першого і друг...
Математика
Русский язык