Расставить удвоения в словах: форзац, жалюзи, маркетинг, ломать, стояло, торты, нов??рожденный, эксперт, фетиш. феномен, а также указать варианты ( с пометками устаревшее, просторечное, грубо неправильное и прочее)

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Расставить удвоения в словах: форзац, жалюзи, маркетинг, ломать, стояло, торты, нов??рожденный, эксперт, фетиш. феномен, а также указать варианты ( с пометками устаревшее, просторечное, грубо неправильное и прочее)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ФОрзац, жАлюзи, маркЕтинг, ломАть, стоЯло, тОрты, новорОжденный, экспЕрт, фЕтиш, фенОмен
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