расставить запятые, чтобы получилось верное равенство : 1) 42315:4,35=105 2)42,315:1,05=435 3)42315:43,5=10,5 4)4,2315:1,05=435 5) 4,2315:4,35=1050 6)442,25:145=305 7)44225:3,05=14,5 8)4,4225:14,5=30,5 9)4,4225:3,05=14...

Математика
расставить запятые, чтобы получилось верное равенство : 1) 42315:4,35=105 2)42,315:1,05=435 3)42315:43,5=10,5 4)4,2315:1,05=435 5) 4,2315:4,35=1050 6)442,25:145=305 7)44225:3,05=14,5 8)4,4225:14,5=30,5 9)4,4225:3,05=145 10)44225:14,5=305
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может не запятые а скобки?
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