Расставить знаки препинания. 1) нагретая июльским солнцем вода в озере и вечером ??ставалася очень теплой. 2) мокрая от дождя одежда неприятно липла к телу.

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Расставить знаки препинания. 1) нагретая июльским солнцем вода в озере и вечером ??ставалася очень теплой. 2) мокрая от дождя одежда неприятно липла к телу.

Автор: Гость