Расставить знаки препинания! Художник на первом плане картины изобразил двух де??очек бегущих с поля домой хмурое небо ветер колышущий траву всё это предвещало наступление грозы.
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Расставить знаки препинания! Художник на первом плане картины изобразил двух де??очек бегущих с поля домой хмурое небо ветер колышущий траву всё это предвещало наступление грозы.
Ответ(ы):
Гость:
Художник, на первом плане картины, изобразил двух девочек, бегущих с поля домой, хмурое небо, ветер ,колышущий траву, всё это предвещало наступление грозы.
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