Расставить знаки препинания! Художник на первом плане картины изобразил двух де??очек бегущих с поля домой хмурое небо ветер колышущий траву всё это предвещало наступление грозы.

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Расставить знаки препинания! Художник на первом плане картины изобразил двух де??очек бегущих с поля домой хмурое небо ветер колышущий траву всё это предвещало наступление грозы.

Автор: Гость