Расставить знаки препинания Она величава и таинственна в своем жемчужном наряде. Другие березки, поменьше, стоят рядом.

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Расставить знаки препинания Она величава и таинственна в своем жемчужном наряде. Другие березки, поменьше, стоят рядом.

Автор: Гость