Расставить знаки припенания пришла зима выпал пушистый снег снежинки кружатся в ??оздухе мороз нарисовал на окнах ляденые узоры
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Расставить знаки припенания пришла зима выпал пушистый снег снежинки кружатся в ??оздухе мороз нарисовал на окнах ляденые узоры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла зима,выпал пушистый снег,снежинки кружатся в воздухе,мороз нарисовал на окнах ледяные узоры.
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