Расставьте где нужно запятые. 1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде живот в голоде ноги в тепле. 3) Слушай ухом а не брюхом.

Русский язык

Расставьте где нужно запятые. 1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде живот в голоде ноги в тепле. 3) Слушай ухом а не брюхом.

Автор: Гость