Расставьте где нужно запятые. 1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде живот в голоде ноги в тепле. 3) Слушай ухом а не брюхом.
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Расставьте где нужно запятые. 1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде живот в голоде ноги в тепле. 3) Слушай ухом а не брюхом.
Ответ(ы):
Гость:
1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле. 3) Слушай ухом, а не брюхом.
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