Расставьте где нужно запятые. 1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде живот в голоде ноги в тепле. 3) Слушай ухом а не брюхом.

Русский язык
Расставьте где нужно запятые. 1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде живот в голоде ноги в тепле. 3) Слушай ухом а не брюхом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Без соли без хлеба худая беседа. 2) Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле. 3) Слушай ухом, а не брюхом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8x+8(x+10)=784. Решить
Ответить
Русский язык
Пожалуйста напишите письмо маме
Ответить
Физика
На какой глубине в воде давление равно 50кпа? принять g=10H/кг
Ответить
Английский язык
"В лесной школе появился новый ученик - гномик Тайни, П осмотри на рисунок, Что ты м??жешь сказать о нём? Начни со слов: I think he is...... исполь...
Ответить
Другие предметы
Ответ на загадку молочный клюквенный черничный
Ответить