Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 1.NH4CL+H2SO4=(NH4)2SO4+HCL 2.MgCL+H2O=Mg(OH)CL+HCL 3.Cr2S3+H2O=H2S+Cr(OH)3 4.Pb(NO3)2=PbO+NO2+O2

Гость: Гость:

1) 2NH4Cl + H2SO4 = (NH4)2SO4 +2HCl (это не ОВР, а ионный обмен) 2NH4(+) + 2Cl(-) + 2H(+) + SO4(-2) = 2NH4(+) + SO4(-2) + 2H(+) + 2Cl(-)реакция не идёт2) MgCl2 + H2O = Mg(OH)Cl + HCl ( это не ОВР, а ионный обмен)Mg(+2) + 2Cl(-) + H2O = MgOH(+) + Cl(-) + H(+) + Cl(-)Mg(+2) + H2O = MgOH (+) + H(+)3) Cr2S3 + H2O = H2S + Cr(OH)3 ( это не ОВР, а ионный обмен)Сr2S3 - в растворе не существует4) 2Pb(NO3)2 -> 2PbO + 4NO2 + O2N(+5) +1e = N(+4) 4 ок-ль, в-иеO(-2) -2e = O(0) 2 в-ль, ок-ие