Расставьте коэффициенты методом электронного баланса,определите очиститель,вос??тановитель и укажите процессы окисления,восстановления:Na+Cl2-gt;Na Cl
Химия
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса,определите очиститель,вос??тановитель и укажите процессы окисления,восстановления:Na+Cl2-gt;Na Cl
Ответ(ы):
Гость:
2Na⁰ + Cl₂⁰ = 2Na⁺¹Cl⁻¹ Хлор — окислитель. 2Cl⁰ + 2e = 2Cl⁻¹ Натрий — восстановитель. Na⁰ - e = Na⁺¹
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