Расставьте коэффициенты: Na2CO3+KCl=KCO3+NaCl Al2SO4+BaCl2=BaSO4+AlCl2 Na2SO3+HNO3=HSO3+NaNO3 Na2CO3+HNO3= NaOH+H2SO4=
Химия
Расставьте коэффициенты: Na2CO3+KCl=KCO3+NaCl Al2SO4+BaCl2=BaSO4+AlCl2 Na2SO3+HNO3=HSO3+NaNO3 Na2CO3+HNO3= NaOH+H2SO4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулы не очень корректно написаны Na2CO3 + 2KCl = K2CO3 + 2NaCl Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4 + 2AlCl3 Na2SO3 + 2HNO3 = H2O + SO2 + 2NaNO3 Na2CO3 + 2HNO3 = H2O + CO2 + 2NaNO3 2NaOH + H2SO4 = Na2SO3 + 2H2O
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